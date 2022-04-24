Сайнс сошёл после столкновения с Риккардо на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи
Поделиться
В настоящее время на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле проходит гонка четвёртого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Вскоре после старта заезда испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса вынесло во втором повороте после того, как в него врезался австралиец Даниэль Риккардо, представляющий «Макларен». Карлос так и остался в гравии, Риккардо же продолжил гонку, но замыкающим пелотон.
В результате инцидента появились жёлтые флаги, а на трассу выехал автомобиль безопасности.
Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи — 2022. Онлайн-трансляция гонки.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
16:15
-
16:00
-
15:34
-
14:33
-
14:04
-
13:13
-
12:31
-
12:00
-
12:00
-
11:32
-
11:22
-
10:47
-
10:01
-
00:06
- 23 апреля 2022
-
22:54
-
21:32
-
21:01
-
20:59
-
20:54
-
20:41
-
20:29
-
19:51
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:07
-
18:53
-
18:40
-
18:38
-
18:06
-
17:19
-
16:59
-
16:48
Партнерский контент