Сайнс сошёл после столкновения с Риккардо на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи

В настоящее время на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле проходит гонка четвёртого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Эмилии-Романьи. Вскоре после старта заезда испанского пилота «Феррари» Карлоса Сайнса вынесло во втором повороте после того, как в него врезался австралиец Даниэль Риккардо, представляющий «Макларен». Карлос так и остался в гравии, Риккардо же продолжил гонку, но замыкающим пелотон.

В результате инцидента появились жёлтые флаги, а на трассу выехал автомобиль безопасности.

Напомним, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:



Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи — 2022. Онлайн-трансляция гонки.