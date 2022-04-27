«Круги Шарля кажутся мне по-своему идеальными». Сироткин сравнил пилотаж Леклера со своим

Российский гонщик Сергей Сироткин высказался по поводу пилота «Феррари» Шарля Леклера.
«Как бы банально это не прозвучало, но общий стиль пилотажа Шарля очень напоминает мне мой собственный. Я помню, что во время моего выступления за «Уильямс» мы с инженерами сравнивали наши пилотажи, вместе разбирали онборды и телеметрии. Ещё тогда мы с Леклером были очень близки именно по той идее, которую пытались реализовать на трассе.
Каждый раз, когда я смотрю круги Шарля, они кажутся мне по-своему идеальными. Если бы я сейчас садился в болид, чтобы проехать квалификацию или гонку, то видел бы идеальный круг примерно так же, как видит его Леклер.
В сравнении с другими пилотами подход Леклера больше нацелен на выход из поворота. Шарль не боится в середине немного догрузить машину, развернуть её на чуть больший угол, чтобы раньше и эффективнее разогнаться», — написал Сироткин в своём Telegram-канале.
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