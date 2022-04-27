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«Круги Шарля кажутся мне по-своему идеальными». Сироткин сравнил пилотаж Леклера со своим

«Круги Шарля кажутся мне по-своему идеальными». Сироткин сравнил пилотаж Леклера со своим
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Российский гонщик Сергей Сироткин высказался по поводу пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Как бы банально это не прозвучало, но общий стиль пилотажа Шарля очень напоминает мне мой собственный. Я помню, что во время моего выступления за «Уильямс» мы с инженерами сравнивали наши пилотажи, вместе разбирали онборды и телеметрии. Ещё тогда мы с Леклером были очень близки именно по той идее, которую пытались реализовать на трассе.

Каждый раз, когда я смотрю круги Шарля, они кажутся мне по-своему идеальными. Если бы я сейчас садился в болид, чтобы проехать квалификацию или гонку, то видел бы идеальный круг примерно так же, как видит его Леклер.

В сравнении с другими пилотами подход Леклера больше нацелен на выход из поворота. Шарль не боится в середине немного догрузить машину, развернуть её на чуть больший угол, чтобы раньше и эффективнее разогнаться», — написал Сироткин в своём Telegram-канале.

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