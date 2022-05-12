Ферстаппен: трасса в Майами больше подходит для картинга, чем для Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен предложил изменить конфигурацию трассы в Майами.
«Я думаю, что с точки зрения трассы мы можем улучшить несколько участков. Шикана из 14-го и 15-го поворотов – довольно непростая связка. Думаю, это классная шикана для картинга, но она не подходит для современных болидов Формулы-1.
Я помню, что во время квалификации чуть не вырубился, потому что постоянно бился о первый бордюр. Голову сильно откидывало, и это происходило много раз. Достаточно хоть чуточку переборщить: связка такая длинная, широкая и супержёсткая из-за того маленького поребрика. Честно говоря, она просто не предназначена для гонок Формулы-1.
Так что, может быть, нам нужно уже изменить расположение бордюра, чтобы сделать шикану более приятной», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
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