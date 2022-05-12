«Альпин» предложит новый контракт Алонсо во время Гран-при Великобритании

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал о том, что команда планирует предложить новый контракт пилоту Фернандо Алонсо во время Гран-при Великобритании.

«Мы планируем обсудить с Фернандо новый контракт во время этапа в Сильверстоуне

У нас будут новинки, начиная с этапа в Испании, мы продолжаем улучшать свой болид. Надеюсь, что в Барселоне мы выступим хорошо. Принято считать, что если вы быстры в Барселоне, то будете быстры на большинстве других трасс», — приводит слова Зафнауэра AS.

После пяти стартовых этапов нынешнего сезона испанский гонщик занимает 16-е место в зачёте пилотов. На его счету два очка. Лидирует пилот «Феррари» Шарль Леклер, у которого на данный момент 104 балла.