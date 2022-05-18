«Мерседес» протестировал обновления перед Гран-при Испании на трассе «Поль Рикар»

«Мерседес» выбрал «Поль Рикар» в качестве места проведения съёмочного дня, где Джордж Расселл тестировал обновления перед Гран-при Испании. Льюис Хэмилтон не присутствовал, сообщает итальянское издание Motorsport.

Для «Мерседеса» это был второй и, следовательно, последний съёмочный день в этом году, после того как он был организован перед зимними тестами в Барселоне.



Как и «Феррари», «Мерседес» также планирует привезти в Барселону пакет обновлений. Там команда надеется сделать большой шаг к решению обширных проблем, с которыми она борется со времён зимних тестов в Бахрейне.

Напомним, Гран-при Испании состоится с 20 по 22 мая.