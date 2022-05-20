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Ферстаппен: ещё нужно серьёзно поработать над темпом на одном круге

Ферстаппен: ещё нужно серьёзно поработать над темпом на одном круге
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Испании.

«В целом это был хороший день. Длинные попытки смотрелись хорошо, мы можем быть ими довольны. Было нелегко найти верный баланс в жарких условиях, и нам ещё нужно серьёзно поработать над темпом на одном круге. Здесь шинам приходится нелегко, мы ещё не справились с этим по максимуму, но, по крайней мере, мы знаем, что погода завтра будет стабильной. С нетерпением жду возможности, когда команда будет атаковать по максимуму завтра в квалификации. Также было хорошо, что с нами на первой практике был Юри. Надеюсь, он получил удовольствие от первой сессии за рулём RB18», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Гран-при Испании. Вторая тренировка

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:19.670.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.117.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.204.
4. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.320.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.336.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.533.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0.962.
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.033.
9. Эстебан Окон («Альпин) +1.075.
10. Мик Шумахер («Хаас») +1.087.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.247.
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.343.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.579.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.615.
15. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.715.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2.158.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2.196.
18. Алекс Албон («Уильямс») +2.649.
19. Николас Латифи («Уильямс») +3.527.
20. Ландо Норрис («Макларен») +3.718.

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