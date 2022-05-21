Другович выиграл спринт Формулы-2 в Барселоне, Пуршер — пятый, Випс вылетел

Бразильский гонщик Фелипе Другович одержал уверенную победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Барселоне. Другович захватил лидерство на старте гонки и спокойно его удержал. Вместе с ним на подиум поднялись Аюму Иваса и Логан Сарджент.



Обладатель поул-позишен Калан Уильямс не сумел отправиться на прогревочный круг и стартовал с пит-лейна, а стартовавший вторым Джейк Хьюз сразу же проиграл три позиции. Воспитанник «Ред Булл» Юри Випс потерял контроль над болидом и после вылета застрял в гравии.



Формула-2. Барселона. Спринтерская гонка.



1. Фелипе Другович — 26 кругов

2. Аюму Иваса +2,1

3. Логан Сарджент +4,1

4. Джехан Дарувала +8,4

5. Тео Пуршер +9,2

6. Джек Дуэн +10,4

7. Фредерик Вести +16,4

8. Энцо Фиттипальди +17,2

9. Лиам Лоусон +17,7

10. Маркус Армстронг +18,5

11. Рихард Версхор +25,3

12. Деннис Хаугер +25,9

...21. Юри Випс — сошёл.