Другович выиграл спринт Формулы-2 в Барселоне, Пуршер — пятый, Випс вылетел

Бразильский гонщик Фелипе Другович одержал уверенную победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Барселоне. Другович захватил лидерство на старте гонки и спокойно его удержал. Вместе с ним на подиум поднялись Аюму Иваса и Логан Сарджент.
Обладатель поул-позишен Калан Уильямс не сумел отправиться на прогревочный круг и стартовал с пит-лейна, а стартовавший вторым Джейк Хьюз сразу же проиграл три позиции. Воспитанник «Ред Булл» Юри Випс потерял контроль над болидом и после вылета застрял в гравии.
Формула-2. Барселона. Спринтерская гонка.
1. Фелипе Другович — 26 кругов
2. Аюму Иваса +2,1
3. Логан Сарджент +4,1
4. Джехан Дарувала +8,4
5. Тео Пуршер +9,2
6. Джек Дуэн +10,4
7. Фредерик Вести +16,4
8. Энцо Фиттипальди +17,2
9. Лиам Лоусон +17,7
10. Маркус Армстронг +18,5
11. Рихард Версхор +25,3
12. Деннис Хаугер +25,9
...21. Юри Випс — сошёл.
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