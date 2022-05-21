Сайнс рассказал, что будет ключевым в гонке Гран-при Испании

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании, в которой он показал третий результат.



«Это тяжёлый уикенд. Условия были не самыми простыми из-за жары, ветра, но сегодня мы смогли проехать приличный круг, а это значит, что завтра сможем побороться. Думаю, ключевым моментом завтра будет старт и контроль за износом шин. Посмотрим, сможем ли мы хорошо стартовать, но моя позиция открывает перспективы. Думаю, завтра всё возможно.



Мы определённо будем стараться изо всех сил, чтобы выйти вперёд на старте. Квалификация получилась не самой идеальной, потому что я не смог показать хороший круг на изношенной резине. Может быть что угодно, и завтра мы постараемся сделать всё, что сможем», — приводит слова Карлоса Сайнса Sky Sports.