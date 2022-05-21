Алонсо рассказал, как недопонимание с инженером привело к 17-му месту в квалификации

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо объяснил, почему показал 17-й результат в квалификации Гран-при Испании. На финальном быстром круге испанец оказался прямо позади Ландо Норриса, не создав гандикап от пилота «Макларена», и из-за этого потерял время.
«Для меня это была очень сложная квалификация, так как у нас возникло небольшое недопонимание на финальном круге в первом сегменте. Я думал, что имею в запасе секунду или две, для того чтобы пересечь стартовую линию, а на самом деле до конца сессии было 20.
Пришлось заплатить большую цену, ведь мы знаем, что обгонять на этой трассе нелегко. Посмотрим, что будет завтра. В последних нескольких гонках люди, стартовавшие в конце решётки, получали своевременные выезды сейфти-кара и затем оказывались в топ-10. Нам нужно надеяться, что что-то такое произойдёт и завтра. Возможно, нам улыбнётся удача и мы наберём какие-то очки.
Сегодня машина была не так быстра, как накануне, и нам нужно понять, что было тому причиной», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
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