Ферстаппен вышел в лидеры общего зачёта Формулы-1, «Ред Булл» опередил «Феррари»

Победа в гонке Гран-при Испании Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выйти на первое место в личном зачёте сезона-2022, опередив Шарля Леклера на 6 очков. В Кубке конструкторов также сменился лидер: благодаря победному дублю в Барселоне «Ред Булл» опережает «Феррари» на 25 очков.
Формула-1. Личный зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков
2. Шарль Леклер («Феррари») — 104.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 84.
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 74.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 65.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 46.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 39.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 38.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 30.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.
15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 4.
16. Александер Албон («Уильямс») — 3.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.
Формула-1. Кубок конструкторов
1. «Ред Булл» — 194 очка
2. «Феррари» — 169.
3. «Мерседес» — 120.
4. «Макларен» — 50.
5. «Альфа Ромео» — 39.
6. «Альпин» — 34.
7. «Альфа Таури» — 17.
8. «Хаас» — 15.
9. «Астон Мартин» — 6.
10. «Уильямс» — 3.
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