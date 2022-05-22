Ферстаппен вышел в лидеры общего зачёта Формулы-1, «Ред Булл» опередил «Феррари»

Победа в гонке Гран-при Испании Формулы-1 позволила пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену выйти на первое место в личном зачёте сезона-2022, опередив Шарля Леклера на 6 очков. В Кубке конструкторов также сменился лидер: благодаря победному дублю в Барселоне «Ред Булл» опережает «Феррари» на 25 очков.



Формула-1. Личный зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков

2. Шарль Леклер («Феррари») — 104.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 84.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 74.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 65.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 46.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 39.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 38.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 30.

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — 15.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») — 11.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 4.

15. Фернандо Алонсо («Альпин») — 4.

16. Александер Албон («Уильямс») — 3.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.



Формула-1. Кубок конструкторов



1. «Ред Булл» — 194 очка

2. «Феррари» — 169.

3. «Мерседес» — 120.

4. «Макларен» — 50.

5. «Альфа Ромео» — 39.

6. «Альпин» — 34.

7. «Альфа Таури» — 17.

8. «Хаас» — 15.

9. «Астон Мартин» — 6.

10. «Уильямс» — 3.