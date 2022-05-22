Шарль Леклер отреагировал на сход в гонке Гран-при Испании

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги Гран-при Испании после своего схода из-за проблем с машиной.
«Не знаю никакой дополнительной информации насчёт произошедшего. Не было никаких признаков проблем, а затем я полностью потерял мощность. Досадно. В такие моменты нельзя ничего сделать, кроме как смотреть на позитивные моменты, а их в этот уик-энд было немало. Это квалификационный темп, гоночный темп и, самое важное, контроль шин, который был нашей слабостью в последних двух гонках.
Это придаёт мне уверенности на оставшуюся часть сезона, но, с другой стороны, мы должны изучить проблему. Мы не можем позволить себе, чтобы такое происходило многократно в ходе сезона, так что нам необходимо найти проблему», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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