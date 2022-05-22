Болельщики признали Хэмилтона гонщиком дня на Гран-при Испании
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Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Испании на стационарном автодроме «Каталунья» в Барселоне. Больше всего голосов получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, представляющий Великобританию. Семикратный чемпион мира столкнулся на первом круге с датским пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном и после вынужденного пит-стопа продолжил гонку 19-м. Тем не менее Льюис пробился на четвёртую позицию и только из-за проблем с машиной финишировал пятым позади Карлоса Сайнса.
На подиум Гран-при Испании Формулы-1 поднялись гонщик «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес, а также представляющий «Мерседес» Джордж Расселл.
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