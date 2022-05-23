«Льюис поступил правильно». Косаченко — о желании Хэмилтона сойти на Гран-при Испании

Автоспортивный менеджер и эксперт Оксана Косаченко высказалась о желании пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона сойти с дистанции в начале гонки Гран-при Испании.



Хэмилтон на первом круге столкнулся с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном, после чего был вынужден заехать на пит-стоп с проколом. После этого инцидента британец сказал по радио, что на месте команды он бы поберёг мотор, намекнув на то, что им стоит закончить гонку досрочно.



«Что касается предложения Льюиса, всё-таки Формула-1 — достаточно технологичный спорт. И там не всё зависит от того, великий ты чемпион или нет. Забывается, что работа на команду наиболее важна. Хэмилтон поступил правильно: свои эгоистические желания он поставил назад, выставив вперёд интересы команды. Ресурсы команды необходимо беречь. Он своё видение рассказал, а дальше дело за руководством», — сказала Косаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.