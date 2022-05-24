Вольф: Хэмилтон в Барселоне был быстрейшим на всех стадиях гонки

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу выступления Льюиса Хэмилтона в Барселоне.

«Мы буквально учимся на практике. Эти правила застали нас врасплох, и шаг за шагом мы понимаем, что нам нужно сделать, чтобы вернуть машине производительность.



В этот уикенд мы увидели ещё один большой шаг. Возможно, мы вдвое сократили отставание от лидеров. Но всё равно нам предстоит пройти ещё много пути, чтобы подняться на вершину.

У Льюиса, наверное, был лучший болид по гоночному темпу, он был быстрейшим на всех стадиях заезда. Это показывает, какой у машины потенциал. Это выглядело так, будто он управлял болидом, выигравшим чемпионат мира, что было невозможно в предыдущих гонках. Это напомнило мне прошлый и позапрошлый годы, когда наша машина действительно была на высоте», — приводит слова Вольфа RaceFans.