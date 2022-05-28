Хаугер выиграл спринт Формулы-2 в Монако, обладатель поула Хьюз заглох

Гонщик «Премы» Деннис Хаугер одержал уверенную победу в спринтерской гонке Формулы-2 в Монако. Хаугер вышел в лидеры уже не старте, после того как обладатель поул-позишен Джейк Хьюз сошёл. После этого чемпион Формулы-3 уверенно лидировал до финиша, нарастив отрыв от партнёра по команде Джехана Дарувала. На третью ступеньку подиума поднялся Маркус Армстронг.



Лидер общего зачёта Фелипе Другович заработал прокол колеса на первом круге, после чего рискнул перейти на дождевые шины, но дождь так и не пошёл. Кроме того, бразилец заработал сразу два штрафа за превышение скорости на пит-лейне и в итоге сошёл.



Формула-2. Монако. Спринтерская гонка



1. Деннис Хаугер — 30 кругов

2. Джехан Дарувала +6.7

3. Маркус Армстронг +7.2

4. Энцо Фиттипальди +13.1

5. Юри Випс +14.5

6. Тео Пуршер +15.8

7. Джек Дуэн +17.3

8. Лиам Лоусон +21.6

9. Рой Ниссани +22.8

10. Логан Сарджент +23.0

11. Фредерик Вести +26.3…

20. Фелипе Другович — сошёл

21. Джейк Хьюз — сошёл.