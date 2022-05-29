Ферстаппен — о Гран-при Монако: как команда мы можем быть очень довольны воскресеньем

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу итогов Гран-при Монако, где он занял третье место. Победу в гонке одержал его товарищ по команде Серхио Перес.
«Конечно, я сделал всё, что мог. Мы как команда проделали действительно хорошую работу со стратегией, чтобы опередить «Феррари». Как команда мы можем быть очень довольны воскресеньем. Оно было очень суматошным.
К счастью, ничего действительно сумасшедшего не произошло, кроме аварии Мика, конечно. Я слышал, что он в порядке.
Удивительный результат для Чеко, и я очень рад за него», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Гран-при Монако. Гонка:
1. Серхио Перес (Ред Булл) — 64 круга
2. Карлос Сайнс («Феррари») +1.154
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.491
4. Шарль Леклер («Феррари») +2.922
5. Джордж Расселл («Мерседес») +11.968
6. Ландо Норрис («Макларен») +12.231
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +46.358
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +50.388
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +52.525
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +53.536
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +54.289
12. Эстебан Окон («Альпин») +55.644
13. Даниэль Риккардо («Макларен») +57.635
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:00.802
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг
17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
Александер Албон («Уильямс») — сошёл.
Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.
Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.
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