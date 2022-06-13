Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хейкки Ковалайнен выиграл второй этап Кубка Азии по ралли

Хейкки Ковалайнен выиграл второй этап Кубка Азии по ралли
Комментарии

Финский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен одержал победу на втором этапе Кубка Азии по ралли — Ралли Монтре.

«Я очень счастлив. Моя раллийная карьера только начинается, так что для меня это важный шаг вперёд. Несколько сложных этапов позади, и я доволен, что смог пройти их. Последний спецучасток был единственным сухим за весь заезд. В субботу было немного сыро, то же самое и в воскресенье с утра. Но на последнем спецучастке я действительно наслаждался пилотированием», — цитирует Ковалайнена официальный сайт ФИА.

Примечательно, что для Хейкки Ковалайнена это вторая подряд победа на Ралли Монтре — в 2021 году он выиграл шестой этап чемпионата Японии по ралли именно на этой трассе. Кубок Азии по ралли в 2022 году вернулся после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022