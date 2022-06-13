Хейкки Ковалайнен выиграл второй этап Кубка Азии по ралли

Финский гонщик, экс-пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен одержал победу на втором этапе Кубка Азии по ралли — Ралли Монтре.



«Я очень счастлив. Моя раллийная карьера только начинается, так что для меня это важный шаг вперёд. Несколько сложных этапов позади, и я доволен, что смог пройти их. Последний спецучасток был единственным сухим за весь заезд. В субботу было немного сыро, то же самое и в воскресенье с утра. Но на последнем спецучастке я действительно наслаждался пилотированием», — цитирует Ковалайнена официальный сайт ФИА.



Примечательно, что для Хейкки Ковалайнена это вторая подряд победа на Ралли Монтре — в 2021 году он выиграл шестой этап чемпионата Японии по ралли именно на этой трассе. Кубок Азии по ралли в 2022 году вернулся после двухлетнего перерыва, вызванного коронавирусом.