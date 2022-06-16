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В «Феррари» нашли краткосрочное решение проблемы с машиной Сайнса

В «Феррари» нашли краткосрочное решение проблемы с машиной Сайнса
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В «Феррари» сообщили, что для Гран-при Канады приготовили краткосрочное решение проблемы с машиной Карлоса Сайнса.

«Гидравлические компоненты автомобиля Карлоса уже проверены. Для Гран-при Канады у нас готово краткосрочное решение проблемы. В то же время продолжается работа и над среднесрочными и долгосрочными вариантами», — говорится в социальных сетях команды.

Также сообщается, что двигатель для машины Шарля Леклера прибудет в четверг и к вечеру инженеры оценят его состояние.

На Гран-при Азербайджана Карлос Сайнс и Шарль Леклер были вынуждены сойти с дистанции. Сайнс сообщил, что у него возникли проблемы с гидравликой. У Леклера вышла из строя силовая установка. Восстановлению не подлежат ДВС и турбина.

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