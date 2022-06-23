Михаэль Шумахер будет удостоен специальной награды

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер будет удостоен Государственной премии, которую от его имени получат его жена Коринна и дети Джина и Мик.
Государственная премия является высшей наградой земли Северный Рейн-Вестфалия и обычно вручается раз в год, однако в 2020 и 2021 годах она не вручалась в связи с пандемией коронавируса.
На церемонии, которая состоится 20 июля, близкий друг Шумахера и бывший босс «Феррари» Жан Тодт произнесёт речь в честь семикратного чемпиона мира, которого отмечают не только за его спортивные достижения, но и за его работу на благо общества.
Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.
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