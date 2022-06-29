Двукратная чемпионка W Series: я поставила перед собой цель попасть в Формулу-1

Двукратная чемпионка W Series Джейми Чедуик высказалась по поводу возможного участия женщин в Формуле-1.
«Я поставила себе цель участвовать в Формуле-1, но я не знаю, возможно ли это на самом деле. Чтобы попасть в Формулу-1, нужно пройти через Формулу-3 и Формулу-2 — и физически это очень тяжело.
В Формуле-1 вы испытываете чрезвычайно тяжёлые физические нагрузки. Мы не знаем, на что способны женщины в этом виде спорта. Многие женщины испытывают трудности, даже если они добились успеха в картинге.
Нам нравится думать, что женщины могут добиться успеха — и я рада быть подопытным кроликом и сделаю всё возможное, чтобы продвинуть и изучить возможности Формулы-1. Но в последнее время не было ни одной женщины, которая бы сделала это. Я пытаюсь понять, связано ли это с физической стороной дела. Если это физически возможно, и женщины могут соревноваться с мужчинами, как нам это сделать? Однако, если физически это слишком тяжело, но спорт хочет видеть женщину в гонках, тогда что для этого нужно сделать», — приводит слова Чедуик The Guardian.
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