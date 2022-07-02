Хэмилтон прокомментировал свист британских болельщиков в адрес Ферстаппена

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал поведение многих болельщиков на трибунах автодрома «Сильверстоун». После квалификации Гран-при Великобритании многие местные болельщики освистали занявшего второе место Макса Ферстаппена.



«Думаю, мы лучше, чем такое [поведение]. Я бы сказал, что нам не нужен свист. У нас такие классные болельщики, они ощущают эмоции. Но я определённо не согласен со свистом. Не думаю, что мы в нём нуждаемся. Мы должны на трибунах кого-то поддерживать. То, что вы кому-то свистите, ни на что не влияет — они всё равно уже допустили ошибку или сделали что-то ещё, так что… Я благодарен за поддержку, которую здесь получаю. Возможно, некоторые из них всё ещё чувствуют боль после прошлого года», — приводит слова Хэмилтона The Race.