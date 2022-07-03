Гонка в Сильверстоуне возобновлена после пугающей аварии на старте

В эти минуты в Сильверстоуне (Великобритания) проходит гонка Формулы-1. После крупной аварии на старте, в которой приняли участие пять пилотов, заезд был остановлен более чем на полчаса. Сейчас пилоты вернулись на трассу и получили команду продолжить гонку.
Пилоты будут стартовать в том же порядке, что и в начале гонки, так как не все успели проехать вторую линию сейфти-кара к моменту остановки. Всего участие в заезде продолжат 17 пилотов: Гуаньюй Чжоу, Александер Албон и Джордж Расселл сошли.
Напомним, авария произошла с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), Юки Цуноды («Альфа Таури»), Эстебана Окона («Альпин») и Алекса Албона («Уильямс»). В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.
Текстовую трансляцию Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка
- 3 июля 2022
-
19:24
-
18:53
-
18:29
-
18:17
-
18:01
-
17:56
-
17:43
-
17:22
-
17:17
-
16:58
-
15:45
-
15:05
-
14:12
-
13:07
-
13:00
-
12:17
-
11:35
-
10:37
-
09:49
-
01:00
- 2 июля 2022
-
23:49
-
22:52
-
21:44
-
21:13
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:21
-
19:01
-
18:28