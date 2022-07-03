Гонка в Сильверстоуне возобновлена после пугающей аварии на старте

В эти минуты в Сильверстоуне (Великобритания) проходит гонка Формулы-1. После крупной аварии на старте, в которой приняли участие пять пилотов, заезд был остановлен более чем на полчаса. Сейчас пилоты вернулись на трассу и получили команду продолжить гонку.

Пилоты будут стартовать в том же порядке, что и в начале гонки, так как не все успели проехать вторую линию сейфти-кара к моменту остановки. Всего участие в заезде продолжат 17 пилотов: Гуаньюй Чжоу, Александер Албон и Джордж Расселл сошли.

Напомним, авария произошла с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), Юки Цуноды («Альфа Таури»), Эстебана Окона («Альпин») и Алекса Албона («Уильямс»). В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.

Текстовую трансляцию Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка