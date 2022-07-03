Пугающая авария на Гран-при Великобритании Ф-1: как это было. Фото

Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне был остановлен сразу после старта.



Лидер соревнований и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен возглавил гонку, однако сразу же вслед за этим произошла крупная авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и британца Алекса Албона («Уильямс»). После был вывешен красный флаг.



В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.



Главные фото аварии — в фотоподборке «Чемпионата».

Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу рассказал о своём самочувствии после массовой аварии в гонке Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 3 июля, в Сильверстоуне.



«Я в порядке. «Гало» спасла меня сегодня. Спасибо всем за добрые сообщения!» – написал Чжоу в социальных сетях.