Марко: в Австрии у других команд будет больше проблем с дельфинированием

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу предстоящего Гран-при Австрии.

«Я думаю, что у других команд будет больше проблем с дельфинированием на этой трассе, так что им придётся просто поднять машины немного выше. У нас самих с этим проблем нет.

У нас очень уникальная трасса в центре долины. Эта трасса также находится в списке лучших для большинства гонщиков. Очевидно, что ей не хватает изюминки такой трассы, как в Сингапуре, но гонщикам нравится вызов, гостеприимство и, конечно, шницель. Кроме Льюиса Хэмилтона, поскольку он веган.

Макса Ферстаппена, конечно, поддерживает множество голландских болельщиков. Это делает его ещё более особенным. Но мы должны немного сдержать его энтузиазм, чтобы он мог достаточно отдохнуть перед гонкой», — приводит слова Марко GPblog.