Ферстаппен стал лучшим по итогам 1-й тренировки ГП Австрии, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 5-й

В Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари», третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, показал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Австрии. Первая свободная практика:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.06,302.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,255.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,400.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,537.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,607.

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,663.

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,737.

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,798.

9. Мик Шумахер («Хаас») +0,944.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,994.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,129.

12. Эстебан Окон («Альпин») +1,160.

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,174.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,220.

15. Александер Албон («Уильямс») +1,280.

16. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,290.

17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,441.

18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,587.

19. Николас Латифи («Уильямс») +1,847.

20. Ландо Норрис («Макларен») +3,613.