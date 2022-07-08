Ферстаппен стал лучшим по итогам 1-й тренировки ГП Австрии, Леклер — 2-й, Хэмилтон — 5-й

В Шпильберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у Шарля Леклера, представляющего команду «Феррари», третьим стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Напарник Расселла, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, показал пятый результат.
Формула-1. Гран-при Австрии. Первая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.06,302.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,255.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,400.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,537.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,607.
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,663.
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,737.
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,798.
9. Мик Шумахер («Хаас») +0,944.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,994.
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,129.
12. Эстебан Окон («Альпин») +1,160.
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,174.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,220.
15. Александер Албон («Уильямс») +1,280.
16. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,290.
17. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,441.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,587.
19. Николас Латифи («Уильямс») +1,847.
20. Ландо Норрис («Макларен») +3,613.
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