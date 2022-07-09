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«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на 3-м этапе «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков

«КАМАЗ-мастер» занял первые три места на 3-м этапе «Шёлкового пути» в зачёте грузовиков
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Завершился третий этап ралли-марафона «Шёлковый путь», который стартовал 6 июля в Астрахани. Первым по его итогам стал экипаж Дмитрия Сотникова, преодолевший дистанцию за 3 часа 29 минут и 52 секунды. Вторым был экипаж Андрея Каргинова (+5.51). Топ-3 замкнул Эдуард Николаев (+7.59). Все представляют «КАМАЗ-мастер».

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Грузовики. Третий этап:

1. Дмитрий Сотников — 3.29,52.
2. Андрей Каргинов +5,51.
3. Эдуард Николаев (все — «КАМАЗ-мастер») +7,59.
4. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +29,42.

Напомним, ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая протяжённость составит 4474 км, из которых 2800 км — это спецучастки.

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