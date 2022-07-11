«Это шутка какая-то». Ферстаппен раскритиковал штрафы за нарушение границ

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласен с решением штрафовать гонщиков за нарушение границ трассы на Гран-при Австрии.
«Это какая-то шутка. Легко сказать: «Оставайтесь между белыми линиями», но это на самом деле не так. Когда проезжаешь поворот на такой скорости, то легко заехать за белую линию из-за недостаточной поворачиваемости или износа шин. Получишь ли ты преимущество? Может быть, да, а может быть, нет.
Не думаю, что такие обсуждения вообще нужны. Выехал на миллиметр, получай штраф. Просто поставьте барьеры или верните гравий. К примеру, на выезде из шестого поворота есть гравий — думаю, это здорово.
Можно улучшить ситуацию для стюардов и тех, кто следит за нарушениями границ. Уследить за всем невозможно — нужно ставить человека для каждой машины, чтобы он наблюдал. Во всяком случае, на этом автодроме», — приводит слова Ферстаппена The Race.
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