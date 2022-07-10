Доминирование «Феррари» чуть не превратилось в кошмар. Жаркая гонка Ф-1 в Австрии

Выигранный старт — не залог победы

Учитывая более-менее одинаковую стратегию и преимущество «Ред Булл» во вчерашнем спринте, старт был критически важен для «Феррари», однако на этот раз Макс Ферстаппен отлично реализовал свой поул в первом повороте, уже к концу первого круга выехав из зоны DRS от Шарля Леклера. Позади не обошлось без аварий: Серхио Перес очень горел желанием отыграться со своей пятой позиции и несколько раз атаковал Джорджа Расселла, однако в четвёртом повороте британец и мексиканец не поделили поворот, из-за чего Чеко отправился в экскурсию по гравию, откатившись на последнее место, а затем и вовсе отправившись в боксы для замены повреждённого антикрыла и шин.

Не задалась гонка у второго пилота «Мерседеса» — Льюиса Хэмилтона, пропустившего вперёд Мика Шумахера после собственно ошибки во втором повороте.



Леклер к пятому кругу смог найти темп и всё-таки насесть на Макса Ферстаппена, снова подъехав менее чем на секунду к пилоту «Ред Булл».



К 10-му кругу Леклер попытался провести первую атаку на Ферстаппена, но на этот раз Максу удалось отстоять позицию, однако двумя кругами позднее Ферстаппен всё же был вынужден уступить лидерство в четвёртом повороте. Макс буквально двумя кругами спустя отправился в боксы, чтобы попробовать провести андеркат.

Шарль Леклер на хвосте у Макса Ферстаппена Фото: Clive Rose/Getty Images

Тактические войны

Вскоре Максу удалось преодолеть сопротивление «Хаасов» и Льюиса Хэмилтона и выйти на чистый воздух, что позволило ему быстро сокращать отставание от Леклера, который в боксах на тот момент так и не побывал.



К 27-му кругу решились на пит-стоп и в «Феррари» — в боксы отправился Леклер. В этот же момент активизировались и механики «Ред Булл». Правда, по иной причине — в команде приняли решение снять с гонки Серхио Переса, к тому моменту продолжавшего отставать всё больше и больше, в том числе и из-за того, что он стал круговым.

Кругом спустя в боксы заехала и вторая «Феррари», что вывело в лидеры Ферстаппена. Однако, как стало понятно в том числе по переговорам Ферстаппена с командой, в «Ред Булл» выбрали стратегию с двумя остановками.

Шарль после пит-стопа поехал намного быстрее Макса, что лишний раз намекнуло, что в «Ред Булл» несколько перемудрили со стратегией. Отыгрывая более чем по секунде с круга, Шарль быстро подобрался к Максу на дистанцию атаки. Эта атака не заставила себя долго ждать: на 33-м круге Леклер на свежем «харде» вернул себе лидерство.



Четыре круга спустя Макса догнал и Сайнс, однако в «Ред Булл» не стали ждать, пока испанец вернёт позицию на трассе, и зазвали Макса на второй пит-стоп, причём перешёл голландец на «хард». Единственное, чем можно объяснить такую оригинальную стратегию австрийской команды: повышенный износ шин на машине Ферстаппена.

Позади же Себастьян Феттель во второй раз за две гонки (считая спринтерскую) отправился в гравий, на этот раз после контакта с Пьером Гасли. «Что не так с этими людьми?» — спросил Феттель по радио. Тем же вопросом задались и судьи, влепив пятисекундный штраф Пьеру.

Стратеги «Феррари» реабилитировались

На 49-м круге выяснилось: износ оказался повышенным не только у «Ред Булл». Леклера зазвали в боксы за свежим «хардом», а кругом спустя то же самое сделали и с Сайнсом.



Макс вышел в лидеры гонки, однако тактически «Ред Булл» оказался в весьма сложной ситуации — Леклер и Сайнс позади на более свежих шинах оказались намного быстрее Макса, Леклер парой кругов спустя и вовсе подъехал на расстояние для атаки, парой поворотов спустя успешно её проведя.

Техника снова не на стороне итальянцев

За 15 кругов до финиша Макса догнал и Сайнс, однако атаку провести Карлосу так и не удалось: на его машине вспыхнул мотор. Карлос остановился в кармане безопасности, машина загорелась — испанцу пришлось в спешке покидать своего пылающего «гарцующего жеребца».



Над трассой появился режим виртуального сейфти-кара, на что среагировали и Леклер, и Ферстаппен. Оба лидера перешли на «медиум». После рестарта Леклер пожаловался на странное поведение педали газа, оставив болельщиков «Феррари» наедине с валидолом — как показывала практика, проблемы с техникой у этих гонщиков часто были синхронными.



Проблемы с педалью у монегаска позволили Ферстаппену подобраться к нему, однако для атаки этого не хватило — Леклер сумел одержать первую победу после Гран-при Австралии, третьего этапа чемпионата мира сезона-2022, и, что важнее, обыграть «Ред Булл» на глазах у «оранжевой армии».

Ферстаппен финишировал вторым, тройку сильнейших в третий раз подряд замкнул Льюис Хэмилтон. До очков сумели добраться Джордж Расселл, Эстебан Окон, Мик Шумахер, Ландо Норрис, Кевин Магнуссен, Даниэль Риккардо и Фернандо Алонсо.



Если бы не технические проблемы у «Феррари», то итальянцам удалось бы привезти уверенный дубль, однако стоит отметить, что в кои-то веки итальянская команда сумела тактически переиграть своих оппонентов — мало того, что у «Ред Булл» не было достаточно темпа, так ещё и преимущество по шинам большую часть времени было именно у пилотов итальянской команды. Леклер сумел вернуться на вторую позицию в личном зачёте, однако до борьбы за титул монегаску ещё далеко — от Ферстаппена его отделяют 38 очков.