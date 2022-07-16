Йос Ферстаппен: возможно, порой я был слишком суров с Максом

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен рассказал о своих отношениях с сыном, действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном.



«Оглядываясь назад сейчас, я могу сказать, что порой был чересчур суровым с Максом. Но в тот момент мне это казалось правильным. Возможно, и ему самому это было необходимо, так как он очень упрямый. Думаю, Макс действительно стал лучше в том числе и благодаря этому. Он был очень взрослым для своих лет.



Превосходит ли он меня? Конечно. Я мог научить его всему, но талант тоже нужен. И он есть. Макс умнее и лучше обрабатывает информацию. Я горжусь этим и был бы расстроен, будь ситуация обратной. Надо сказать, что следить за его гонками — более захватывающее занятие, чем гоняться самому», — приводит слова Ферстаппена-старшего Racingnews365.