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Марко: Ферстаппен — величайшая история нашего успеха, несмотря на четыре титула Феттеля

Марко: Ферстаппен — величайшая история нашего успеха, несмотря на четыре титула Феттеля
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил Макса Ферстаппена с бывшим пилотом австрийской команды Себастьяном Феттелем.

«Без сомнений, именно Ферстаппен — величайшая история нашего успеха. Даже несмотря на четыре чемпионских титула Феттеля. В свои всего лишь 24 года Макс обладает богатым опытом. Очень впечатляет и то, что он при всём этом остаётся «на земле». Он зарабатывает огромные деньги, но ничуть не изменился. Я видел совершенно другие примеры», — приводит слова Марко Kurier.

Макс Ферстаппен свой единственный чемпионский титул выиграл в прошлом сезоне, обойдя в последней гонке Льюиса Хэмилтона. В нынешнем сезоне Ферстаппен лидирует в общем зачёте.

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