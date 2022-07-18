Марко: Випс не получает от «Ред Булл» поддержки, нужно отвечать за свои поступки

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не собирается поддерживать эстонского пилота Юри Випса.
Гонщик потерял место в системе «Ред Булл» после того, как позволил себе расистские высказывания во время стрима с Лиамом Лоусоном. Команда расторгла с ним контракт резервного и тест-пилота. Позже Кристиан Хорнер отметил, что Випс остаётся частью молодёжной программы «Ред Булл».
«Хочу прояснить, Юри Випс больше не получает от «Ред Булл» какой-либо поддержки. Нужно отвечать за свои действия. Наше сотрудничество прекращено. Конечно, такие слова — не повод разрушать карьеру талантливого спортсмена, тем более он принёс извинения, но таковы мировые тенденции», — сказал Марко в интервью ORF.
Напомним, что команда «Хайтек», несмотря на скандал, заявила, что Випс продолжит выступления до конца сезона.
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