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Марко: Випс не получает от «Ред Булл» поддержки, нужно отвечать за свои поступки

Марко: Випс не получает от «Ред Булл» поддержки, нужно отвечать за свои поступки
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда не собирается поддерживать эстонского пилота Юри Випса.

Гонщик потерял место в системе «Ред Булл» после того, как позволил себе расистские высказывания во время стрима с Лиамом Лоусоном. Команда расторгла с ним контракт резервного и тест-пилота. Позже Кристиан Хорнер отметил, что Випс остаётся частью молодёжной программы «Ред Булл».

«Хочу прояснить, Юри Випс больше не получает от «Ред Булл» какой-либо поддержки. Нужно отвечать за свои действия. Наше сотрудничество прекращено. Конечно, такие слова — не повод разрушать карьеру талантливого спортсмена, тем более он принёс извинения, но таковы мировые тенденции», — сказал Марко в интервью ORF.

Напомним, что команда «Хайтек», несмотря на скандал, заявила, что Випс продолжит выступления до конца сезона.

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