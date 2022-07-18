Тото Вольф объяснил, почему спринты не получаются зрелищными

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался на тему того, что слишком большая разница сил в чемпионате влияет на зрелищность спринт-заездов.



В нынешнем сезоне по календарю Формулы-1 запланировано три спринта, два из которых уже прошли. Последний состоится перед Гран-при Бразилии.



«Думаю, главная причина не слишком зрелищной борьбы в спринтах — большая разница в скорости между командами. Если Ферстаппен уедет вперёд, то за зрелищность, во всяком случае в Австрии, отвечали две машины «Феррари», которые боролись друг с другом. «Мерседес» оказался на нейтральной территории, а сразу после нас DRS-паровозик. Никогда спринт при таких обстоятельствах зрелищным не будет.



При этом я не сомневаюсь, что именно Стефано Доменикали должен выбирать этапы Гран-при для спринт-заездов. Думаю, он пересмотрит спринт в Австрии несколько раз и сделает соответствующие выводы», — приводит слова Вольфа Planet F1.