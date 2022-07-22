Сарджент выиграл квалификацию Формулы-2 во Франции, Другович — четвёртый

Американский гонщик команды «Карлин» Логан Сарджент стал победителем квалификации девятого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 во Франции. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «ДАМС» Аюму Иваса, третьим стал пилот «АРТ» Фредерик Вести.



Лидер чемпионата Фелипе Другович по итогам квалификации стал четвёртым.



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший 10-ю позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 18-м.



Бывший гонщик Формулы-1 Роберто Мери по итогам квалификации стал 15-м.



Формула-2. Франция. Квалификация



1. Логан Сарджент («Карлин») — 1.43.871.

2. Аюму Иваса («ДАМС») +0,0.

3. Фредерик Вести («АРТ») +0,0.

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +0,1.

5. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») +0,1.

6. Тео Пуршер («АРТ») +0,2.

7. Юри Випс («Хайтек») +0,4.

8. Маркус Армстронг («Хайтек») +0,5.

9. Лиам Лоусон («Карлин») +0,6.

10. Джехан Дарувала («Према») +0,7.

18. Деннис Хаугер («Према») +1,5.