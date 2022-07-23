Лоусон выиграл спринт Ф-2 во Франции, Армстронг поучаствовал в трёх спорных эпизодах

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на трассе «Поль Рикар». Во второй половине гонки Лоусон сумел успешно атаковать по внешнему радиусу Джехана Дарувалу и захватить лидерство.



Шедший третьим Маркус Армстронг через некоторое время атаковал во внутренней траектории, однако не удержал машину на трассе и заодно выдавил Дарувалу. Индийский пилот после срезки сохранил второе место, а вот Армстронга через пару поворотов выдавил уже Тео Пуршер, за что попал под расследование. Позднее уже в последнем повороте Армстронга снова выдавили — на сей раз это сделал его партнёр по команде Юри Випс, действия которого тоже будут расследованы после гонки.



Формула-2. Франция. Спринтерская гонка



1. Лиам Лоусон — 21 круг.

2. Джехан Дарувала +3.2.

3. Тео Пуршер +4.5.

4. Фелипе Другович +4.8.

5. Джек Дуэн +5.7.

6. Юри Випс +7.0.

7. Фредерик Вести +7.9.

8. Аюму Иваса +8.2.

9. Маркус Армстронг +9.4.

10. Логан Сарджент +9.4.

11. Марино Сато +10.5.

12. Давид Бекманн +10.9.

13. Деннис Хаугер +12.4.

...19. Роберто Мери — сошёл.