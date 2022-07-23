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Лоусон выиграл спринт Ф-2 во Франции, Армстронг поучаствовал в трёх спорных эпизодах

Лоусон выиграл спринт Ф-2 во Франции, Армстронг поучаствовал в трёх спорных эпизодах
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Новозеландский гонщик Лиам Лоусон одержал победу в спринтерской гонке Формулы-2 на трассе «Поль Рикар». Во второй половине гонки Лоусон сумел успешно атаковать по внешнему радиусу Джехана Дарувалу и захватить лидерство.

Шедший третьим Маркус Армстронг через некоторое время атаковал во внутренней траектории, однако не удержал машину на трассе и заодно выдавил Дарувалу. Индийский пилот после срезки сохранил второе место, а вот Армстронга через пару поворотов выдавил уже Тео Пуршер, за что попал под расследование. Позднее уже в последнем повороте Армстронга снова выдавили — на сей раз это сделал его партнёр по команде Юри Випс, действия которого тоже будут расследованы после гонки.

Формула-2. Франция. Спринтерская гонка

1. Лиам Лоусон — 21 круг.
2. Джехан Дарувала +3.2.
3. Тео Пуршер +4.5.
4. Фелипе Другович +4.8.
5. Джек Дуэн +5.7.
6. Юри Випс +7.0.
7. Фредерик Вести +7.9.
8. Аюму Иваса +8.2.
9. Маркус Армстронг +9.4.
10. Логан Сарджент +9.4.
11. Марино Сато +10.5.
12. Давид Бекманн +10.9.
13. Деннис Хаугер +12.4.
...19. Роберто Мери — сошёл.

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