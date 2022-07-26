Ковалайнен назвал главную ошибку в своей карьере в Формуле-1

Экс-пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен считает, что его главной ошибкой в карьере стало решение разорвать деловые отношения с Флавио Бриаторе.

Разрыв отношений произошёл после того, как Бриаторе был отстранён во время скандала из-за намеренной аварии Нельсона Пике-младшего.

«Это было самой большой ошибкой в моей карьере. Определённо, стоило остаться по одну сторону с Флавио, а не переходить на другую. Когда заканчивался мой контракт с «Маклареном», мне нужно было быстро получить новый контракт, а у гонщиков, которыми руководил Флавио, на тот момент не было суперлицензии.



Если бы я просто подождал до января следующего года, наказание Флавио было бы отменено и он мог бы вернуться. Да, Флавио мог бы заключить для меня более выгодные договоры, как он делал до этого», — приводит слова Ковалайнена Viaplay.