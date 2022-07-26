Ковалайнен назвал главную ошибку в своей карьере в Формуле-1

Экс-пилот Формулы-1 Хейкки Ковалайнен считает, что его главной ошибкой в карьере стало решение разорвать деловые отношения с Флавио Бриаторе.
Разрыв отношений произошёл после того, как Бриаторе был отстранён во время скандала из-за намеренной аварии Нельсона Пике-младшего.
«Это было самой большой ошибкой в моей карьере. Определённо, стоило остаться по одну сторону с Флавио, а не переходить на другую. Когда заканчивался мой контракт с «Маклареном», мне нужно было быстро получить новый контракт, а у гонщиков, которыми руководил Флавио, на тот момент не было суперлицензии.
Если бы я просто подождал до января следующего года, наказание Флавио было бы отменено и он мог бы вернуться. Да, Флавио мог бы заключить для меня более выгодные договоры, как он делал до этого», — приводит слова Ковалайнена Viaplay.
- 26 июля 2022
-
11:56
-
11:32
-
10:57
-
10:49
-
10:03
-
09:47
-
01:02
-
00:02
- 25 июля 2022
-
23:52
-
23:06
-
23:01
-
21:51
-
21:46
-
20:51
-
20:06
-
19:56
-
18:58
-
18:37
-
17:45
-
17:15
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:56
-
15:46
-
15:38
-
14:44
-
14:13
-
13:39
-
13:03
-
12:59
-
12:41
-
12:25