Расселл прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Венгрии Формулы-1

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.



«Потрясающе чувство! Вчера у нас была, наверное, худшая пятница в сезоне, но мы упорно работали и прибавили. Я получил хороший слипстрим, проехал хороший круг — и потом увидел на экране, что я первый. Невероятное чувство! Не знаю, вернулся ли «Мерседес» в борьбу, но у нас вроде бы неплохой темп на длинных отрезках. «Феррари» очень быстра, не знаю, как всё сложится завтра, но сегодня день был отличный», — заявил британский гонщик сразу после сессии.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация



1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.317,377.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,190.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,392.

5. Эстебан Окон («Альпин») +0,641.

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,765.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,780.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,002.

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,446.



Не прошли в третий сегмент:



11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.18,516.

12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.18,573.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,825.

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.19,137.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.19,202.



Не прошли во второй сегмент:



16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,240.

17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.19,256.

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,273.

19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,527.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.19,570.