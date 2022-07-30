Расселл прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Венгрии Формулы-1

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1.
«Потрясающе чувство! Вчера у нас была, наверное, худшая пятница в сезоне, но мы упорно работали и прибавили. Я получил хороший слипстрим, проехал хороший круг — и потом увидел на экране, что я первый. Невероятное чувство! Не знаю, вернулся ли «Мерседес» в борьбу, но у нас вроде бы неплохой темп на длинных отрезках. «Феррари» очень быстра, не знаю, как всё сложится завтра, но сегодня день был отличный», — заявил британский гонщик сразу после сессии.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.317,377.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,190.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,392.
5. Эстебан Окон («Альпин») +0,641.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,701.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,765.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,780.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,002.
10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,446.
Не прошли в третий сегмент:
11. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.18,516.
12. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1.18,573.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,825.
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.19,137.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 1.19,202.
Не прошли во второй сегмент:
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.19,240.
17. Алекс Албон («Уильямс») — 1.19,256.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.19,273.
19. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.19,527.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.19,570.
- 30 июля 2022
-
19:09
-
18:49
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:14
-
18:05
-
17:45
-
16:47
-
15:53
-
15:49
-
15:15
-
15:03
-
14:49
-
14:46
-
13:38
-
13:33
-
13:20
-
12:56
-
12:08
-
12:00
-
11:52
-
11:35
-
10:57
-
10:44
-
10:16
-
10:00
-
09:56
-
09:50
-
09:28
-
00:53
- 29 июля 2022
-
23:49
-
22:52
-
21:55