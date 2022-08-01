Алонсо объяснил решение подписать контракт с «Астон Мартин»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо прокомментировал решение подписать многолетнее соглашение с командой «Астон Мартин». Ранее считалось, что испанец близок к контракту с «Альпин».
«Команда «Астон Мартин» очевидно вкладывает энергию и свою посвящённость победе, что делает её одной из самых захватывающих команд сейчас в Ф-1. Я много лет знаю Лоуренса и Лэнса, и очевидно, что у них есть амбиции и страсть добиться успеха в Формуле-1. Я наблюдал за тем, как команда систематически привлекает классных людей с победным резюме, я в курсе того, как команда вложилась в новую инфраструктуру в Сильверстоуне.
Никто в Формуле-1 не демонстрирует большей дальновидности и абсолютной посвящённости победам, так что это отличная возможность для меня. У меня ещё есть голод и амбиции сражаться впереди, и я хочу быть частью организации, которая посвящена обучению, развитию и успеху. Мы все понимаем, что ещё многое нужно сделать, чтобы оказаться впереди. Мы должны приложить всю энергию в совместной работе.
Я увидел страсть и желание добиться успеха — это то, что убедило меня сохранять прежний уровень посвящения себя нашему спорту и получать от него прежнее удовольствие. Я намерен вновь выиграть в этом спорте и поэтому должен использовать возможности, которые считаю для себя правильными», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
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