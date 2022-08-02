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В «Альпин» объяснили, почему не предложили Алонсо контракт, который он хотел

В «Альпин» объяснили, почему не предложили Алонсо контракт, который он хотел
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Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что французская команда не была готова предложить Фернандо Алонсо такой же долгосрочный контракт, как «Астон Мартин». Считается, что у испанца трёхлетнее соглашение с британцами по схеме «1+1+1», однако опции о продлении только на стороне пилота.

«Мы предложили ему соглашение по схеме «1+1». Мы обсуждали с Фернандо: «Смотри, если в этот момент в следующем году ты выступаешь на том же уровне, то, конечно, мы используем опцию». Но он хотел большей определённости: «Вне зависимости от выступления я хочу оставаться дольше». Основная трудность была в том, чтобы пойти по пути «1+1» вместо «2+1», или «3+1», или просто трёхлетнего контракта.

Но наступает момент, когда в плане физиологии что-то происходит и ты уже не имеешь тех же способностей, как когда ты был моложе. Такое случилось с Михаэлем Шумахером в 42 года: он не был таким же пилотом, как в 32 или 35. Такое случается в крикете, хотя там роль физической формы ниже.

В общем, мы были за вариант: мы тебя оставляем, если ты продолжаешь выступать так же. Но давай двигаться от года к году», — приводит слова Зафнауэра BBC.

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