В «Альпин» объяснили, почему не предложили Алонсо контракт, который он хотел

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что французская команда не была готова предложить Фернандо Алонсо такой же долгосрочный контракт, как «Астон Мартин». Считается, что у испанца трёхлетнее соглашение с британцами по схеме «1+1+1», однако опции о продлении только на стороне пилота.



«Мы предложили ему соглашение по схеме «1+1». Мы обсуждали с Фернандо: «Смотри, если в этот момент в следующем году ты выступаешь на том же уровне, то, конечно, мы используем опцию». Но он хотел большей определённости: «Вне зависимости от выступления я хочу оставаться дольше». Основная трудность была в том, чтобы пойти по пути «1+1» вместо «2+1», или «3+1», или просто трёхлетнего контракта.



Но наступает момент, когда в плане физиологии что-то происходит и ты уже не имеешь тех же способностей, как когда ты был моложе. Такое случилось с Михаэлем Шумахером в 42 года: он не был таким же пилотом, как в 32 или 35. Такое случается в крикете, хотя там роль физической формы ниже.



В общем, мы были за вариант: мы тебя оставляем, если ты продолжаешь выступать так же. Но давай двигаться от года к году», — приводит слова Зафнауэра BBC.