Джо Сейвуд подтвердил, что Мик Шумахер может остаться без места в Ф-1 в следующем году

Британский журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот «Хааса» Мик Шумахер может остаться без места на следующий сезон. Один из пользователей соцсетей высказал в комментариях под постом Сейвуда, что единственным пилотом без места на следующий сезон является гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо.



«Нет. У Мика Шумахера проблемы. И я не предполагаю, я говорю об этом. Почему я так говорю? Посмотрим, если я окажусь прав», — написал Сейвуд в реплаях в своих социальных сетях.



Ранее издание Bild сообщило, что Шумахер, контракт которого с американской командой истекает по окончании сезона-2022, начал переговоры о новом соглашении, однако из-за напряжённости между Миком и руководителем команды Гюнтером Штайнером они проходят затруднительно.