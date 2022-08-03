Джо Сейвуд подтвердил, что Мик Шумахер может остаться без места в Ф-1 в следующем году
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Британский журналист Джо Сейвуд сообщил, что пилот «Хааса» Мик Шумахер может остаться без места на следующий сезон. Один из пользователей соцсетей высказал в комментариях под постом Сейвуда, что единственным пилотом без места на следующий сезон является гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо.
«Нет. У Мика Шумахера проблемы. И я не предполагаю, я говорю об этом. Почему я так говорю? Посмотрим, если я окажусь прав», — написал Сейвуд в реплаях в своих социальных сетях.
Ранее издание Bild сообщило, что Шумахер, контракт которого с американской командой истекает по окончании сезона-2022, начал переговоры о новом соглашении, однако из-за напряжённости между Миком и руководителем команды Гюнтером Штайнером они проходят затруднительно.
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