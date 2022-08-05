Фиттипальди: мне сложно объяснить решение Алонсо перейти в «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди прокомментировал решение Фернандо Алонсо перейти из «Альпин» в «Астон Мартин».
«Фернандо Алонсо принесёт ценный опыт в „Астон Мартин“. Он хорош в работе с настройками машины. Он хорошо работает с „Альпин“, так что мне сложно объяснить такой его шаг. Но со стороны никогда не понять стремление гонщика сменить команду или завершить карьеру, это личное. Сейчас „Альпин“ сильнее „Астон Мартин“. Но я надеюсь, что Алонсо принесёт больше скорости команде.
Это точно пойдёт команде на пользу после ухода Себастьяна. Алонсо и Феттель — два великих чемпиона, два великих таланта. Я не знаю, почему Фернандо решил всё поменять, но на то должна быть причина. Я не внутри ситуации, не могу комемнтировать. Думаю, скоро он сам всё объяснит. У Лэнса Стролла был отличный партнер по команде в лице Себастьяна Феттеля, и будет ещё один в лице Фернандо Алонсо, и это поможет ему стать быстрее. Хорошо, когда у тебя были два чемпиона мира в качестве напарника», — приводит слова Фиттипальди Vegasinsider.
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