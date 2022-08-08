Льюис Хэмилтон попал на обложку Vanity Fair

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях анонсировал интервью журналу Vanity Fair.



Британский пилот попал на обложку сентябрьского номера популярного издания с заголовком «Льюис Хэмилтон. За финишной чертой».



«Я на сентябрьской обложке Vanity Fair! Рассказал о своём прошлом, настоящем и будущем. Это честь для меня, спасибо», — написал Хэмилтон в социальных сетях, отметив журнал.

Льюис Хэмилтон Фото: Социальные сети Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон Фото: Социальные сети Льюиса Хэмилтона

В нынешнем сезоне Хэмилтон не выиграл ещё ни одной гонки. Его лучшим результатом было только второе место. В общем зачёте пилотов Хэмилтон располагается на шестом месте. В активе гонщика «Мерседеса» 146 очков, и он уступает своему напарнику Джорджу Расселлу 12 баллов.



В прошлом сезоне Хэмилтон мог стать восьмикратным чемпионом мира, но в заключительной гонке в Абу-Даби проиграл Максу Ферстаппену, который в итоге и завоевал чемпионский титул впервые в карьере.