Антон Козлов оторвался от конкурентов после победы на этапе RDS EUROPE в Мячкове

6–7 августа в Москве состоялся четвёртый этап чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Вновь лучшим на ADM Raceway стал Антон Козлов, укрепив лидерство в чемпионате и увеличив отрыв от ближайшего соперника – Алексея Козлова – до 211 баллов.



Камчатский пилот, в свою очередь, заняв третье место, имеет теперь отрыв в 141 балл от третьего места турнирной таблицы, которое занимает Денис Сорокопуд (хотя для пилота команды «Московский спорт» именно эта гонка сложилась не лучшим образом: 32-е место в квалификации и проигрыш в ТОП 32). Призёры второго этапа, проходившего на этой трассе в июне, Данила Воробьёв и Леонид Шнайдер, в этот раз не смогли добраться до подиума.



Квалификация в субботу прошла в экстремальную жару: в некоторые часы столбик термометра достигал отметки 35 градусов по Цельсию. Конечно, это создавало дополнительную нагрузку на участников, технику и команды.



Начало воскресенья тоже было жарким, но уже на стадии ТОП 32 погода превратилась в максимально переменчивую и непредсказуемую. Палящее солнце сменял ливень, который заканчивался в считанные минуты, уступая место ветру, стремительно (и неоднородно) просушивающему гоночное полотно. И как только покрытие вновь становилось равномерным и предсказуемым, снова начинался короткий дождь… Борьба за медали четвёртого этапа превратилась в настоящую схватку опыта, нервов и умения точно чувствовать автомобиль буквально в любых условиях.



В итоге в ТОП 4 нас встретило привычное уже для этого сезона противостояние Антона и Алексея Козловых, Бориса Вербицкого и впервые присоединившегося к финалистам Сергея Стилова. Победителем четвёртого этапа стал Антон Козлов, который продемонстрировал уверенную езду от ТОП 32 до финала и заслуживший от судей оценку «Джеймс Дин RDS EUROPE». Вторым оказался Сергей Стилов: популярному петербургскому дрифтеру на пути к подиуму достались все дрифт-испытания: ОМТ и поломки, сухая и мокрая трасса, но этот непростой путь таки завершился на второй ступеньке пьедестала. Бронзовый призёр – Алексей Козлов – стабильно радовал красивыми агрессивными заездами весь уикенд, но всё-таки уступил однофамильцу в полуфинале ­– и поэтому отправился в заезд за третье место, где выиграл у Бориса Вербицкого. Запись трансляции четвёртого этапа можно посмотреть на RDS TV.



Личный зачёт:

1. Антон Козлов (BMW E30, Ульяновск, BlackDrift).

2. Сергей Стилов (Nissan Laurel С33, Санкт-Петербург).

3. Алексей Козлов (Toyota Mark II, Петропавловск-Камчатский, KrakeN Team).



Командный зачёт:

1. BlackDrift (Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Евгений Корнев).

2. TimeUp (Борис Вербицкий, Леонид Шнайдер, Александр Грабельников).

3. KrakeN Team (Алексей Козлов, Владимир Сафонов, Антон Новиков).

Фото: RDS Europe

Финал чемпионата RDS EUROPE всё ближе, борьба накаляется, и на оставшихся двух этапах все фавориты будут бороться за каждый балл в турнирной таблице. При этом внимание приковано не только к призовым местам, а сразу к первой шестёрке: ведь именно столько пилотов, возглавляющих турнирную таблицу по итогам сезона, получат путёвки в следующий сезон RDS GP.



27–28 августа встретимся на скоростном «Нижегородском кольце», 17–18 сентября проведём финальный этап RDS EUROPE 2022 на эффектном «Атроне» в Рязани. Билеты уже в продаже на сайте rdseurope.ru.