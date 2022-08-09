В «Макларене» объяснили, почему выступают в квалификациях лучше, чем в гонках

Глава «Макларена» Андреас Зайдль объяснил, почему в нынешнем сезоне команда показывает более высокие результаты именно в квалификациях.
«Если мы в целом сравним нашу конкурентоспособность в квалификациях и гонках, то я скажу, что в квалификациях наша машина по-прежнему уступает топ-3. Думаю, что преимущественно это происходит из-за прижимной силы, проблемы с которой вы, конечно же, можете спрятать за счёт сцепления шин на единственном круге в квалификации. Однако на гоночной дистанции недостаток прижимной силы съедает шины. И именно поэтому вы наблюдаете настолько большой разрыв», – приводит слова функционера издание Motorsport.
Ранее стало известно, что пилот «Макларена» Даниэль Риккардо потребует от команды многомиллионную компенсацию за освобождение его от контракта на 2023 год.
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