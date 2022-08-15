Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес рассказал, какой самый главный урок он усвоил в «Ред Булл»

Перес рассказал, какой самый главный урок он усвоил в «Ред Булл»
Комментарии

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, какой самый главный урок он усвоил, находясь в составе австрийской команды.

«Главный урок, который я усвоил в «Ред Булл»? Думаю, стремиться к совершенству каждый уикенд как команда. Если мы выигрываем в тот или иной уикенд, то мы можем ещё больше прибавить. Мы всегда стараемся изо всех сил, и, думаю, как команда «Ред Булл» уникальна в этом вопросе.

«Ред Булл» правда сильно отличается от любой другой команды. Все команды разные. У каждой есть хорошие и плохие стороны. Но, безусловно, я очень рад быть частью «Ред Булл», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.

«Ред Булл» после 13 этапов сезона-2022 лидирует в Кубке конструкторов, а Макс Ферстаппен — в личном зачёте.

Неужели нас ждёт ещё один шок-трансфер в Ф-1? Зачем Шумахер «Ред Булл» Неужели нас ждёт ещё один шок-трансфер в Ф-1? Зачем Шумахер «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022