Хельмут Марко объяснил, чем Ферстаппен отличается от остальных пилотов «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, в чём заключается уникальность действующего лидера чемпионата и пилота команды Макса Ферстаппена.
«Максу нравится машина, которая хороша спереди. То, что происходит в задней части, его не волнует. Если задняя часть выходит из-под контроля на скорости 300 км/ч, Перес, как и все пилоты до него, говорит, что машина неуправляема, однако Макса это совершенно не беспокоит.
В начале сезона наша машина была склонна к недостаточной поворачиваемости. И речь шла о том, чтобы сделать её максимально быстрой. В машине, которая больше подходит Максу, «фактор Ферстаппена» подчёркивается ещё сильнее. Когда в вашей команде есть такой выдающийся гонщик, нужно выжимать из него максимум. Перес в итоге вышел на свой уровень, но быть напарником Макса непросто», – приводит слова Марко издание Motorsport-total.com.
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