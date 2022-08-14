Бывший пилот Ф-1 объяснил, в чём Ферстаппен превосходит Леклера

Бывший пилот Формулы-1 финн Мика Сало сравнил Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Шарля Леклера из «Феррари».
«Ред Булл» подходят Максу, и он блестяще за них выступает. У Серхио Переса не получается угнаться за ним. Он был близок в начале сезона, но сейчас отставание велико. Я считаю, что у Макса лучше получается придерживаться тактики.
Каковы различия между Леклером и Ферстаппеном? У Макса большая уверенность в себе. У него уже есть титул, и он постоянно побеждает. Уверенность – его сильнейшая сторона. Он больше не допускает ошибки, хотя он делал это несколько лет назад. Сейчас же этого нет совсем», – приводит слова Сало издание Racingnews365.
Ранее в интервью Сало высказался о выступлении «Феррари» в нынешнем сезоне и указал на недочёты команды.
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