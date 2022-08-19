Алонсо: в Формуле-1 нет дружбы, здесь пилоты держат дистанцию

Двукратный чемпион мира, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что в Формуле-1 между пилотами нет никакой дружбы.



«Называют ли меня стариком? Не осмеливаются. Считают так, конечно, но ничего не говорят. К сожалению, в Формуле-1 нет дружбы, которая есть, например, между велогонщиками или в MotoGP. Между всеми пилотами Формулы-1 очень серьёзная дистанция. Здесь большую роль играют скрытность и самолюбие. Не бывает каких-то обычных разговоров, подколов вроде того, чтобы назвать меня стариком. Другие отношения», — приводит слова Алонсо Marca.



По окончании нынешнего сезона Формулы-1 Фернандо Алонсо перейдёт в команду «Астон Мартин», с которой подписал многолетний контракт. Испанский пилот займёт место Себастьяна Феттеля.

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