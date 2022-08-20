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Квят стал 36-м в квалификации этапа NASCAR на Уоткинс-Глен, Райкконен — 27-й

Квят стал 36-м в квалификации этапа NASCAR на Уоткинс-Глен, Райкконен — 27-й
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Американец Чейз Эллиотт завоевал поул по итогам квалификации этапа NASCAR Cup на автодроме в Уоткинс-Глен. Компанию на первом ряду ему составит Кайл Ларсон.

Российский гонщик Даниил Квят показал 36-й результат по итогам квалификации. Напарник Квята Лорис Хеземанс по итогам квалификации стал 34-м.

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен по итогам первой в своей карьере квалификации NASCAR Cup стал 27-м.

Ещё один европейский гонщик Майк Рокенфеллер по итогам тренировки стал 33-м с результатом 1.12,685.

NASCAR. Уоткинс-Глен. Квалификация

1. Чейз Эллиотт — 1.10,477
2. Кайл Ларсон +0,039
3. Майкл Маклдауэлл +0,261
4. Уильям Байрон +0,334
5. Тайлер РЕддик +0,360…
...27. Кими Райкконен 1.11,824…
...33. Майк Рокенфеллер 1.12,583
...36. Даниил Квят 1.13,129.

Гонка этапа NASCAR Cup Series в Уоткинс-Глен состоится завтра, 21 августа. Для Квята этот опыт выступлений в NASCAR Cup станет вторым — он дебютировал в чемпионате в конце июля на гонке на ровале в Индианаполисе.

Всего в этапе на Уоткинс-Глен участвует 39 пилотов.

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