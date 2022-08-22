«Андретти» построит новую автоспортивную базу за $ 200 млн

Компания Andretti Global, принадлежащая Майклу Андретти, объявила о строительстве новой базы, которая должна собрать под одной крышей все автоспортивные проекты компании, сообщает RaceFans.
Новая база будет расположена в Фишерсе (штат Индиана, США). Ожидается, что комплекс будет введён в эксплуатацию в 2025 году. Строительство базы начнётся в конце 2022 года. Всего на постройку комплекса уйдёт около $ 200 млн.
В комплексе будут базироваться команды Майкла Андретти в IndyCar, Indy Lights, IMSA, а также будущих автоспортивных проектов.
Общая площадь помещений базы составит 53,4 тыс. кв. м.
В настоящий момент Андретти пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.
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