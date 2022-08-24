В «Макларене» прокомментировали досрочное завершение сотрудничества с Риккардо

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал досрочное завершение сотрудничества с австралийцем Даниэлем Риккардо, готовящимся покинуть команду по окончании нынешнего сезона.

«Даниэль стал отличным дополнением «Макларена», с ним было приятно работать. Я хотел бы поблагодарить его за все старания в течение последних двух сезонов, как на трассе, так и на базе.

Не секрет, мы надеялись, что сможем добиться большего, однако увидеть его на верхней ступеньке пьедестала почёта в качестве пилота «Макларена» было для нас настоящим событием. Мы желаем ему всего наилучшего. Давайте же насладимся остатком сезона», – сказал Браун.

Даниэль Риккардо дебютировал за «Макларен» в 2021 году и за время выступлений всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии.